Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,8%

Sono 241 a fronte di 29.313 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta allo 0,8%. I decessi sono stati 2 per un totale di 33.802 dall'inizio della pandemia. In ospedale ci sono oggi 131 degenti ordinari (+3) e 35 degenti in terapia intensiva (-1). La provincia di Milano registra 98 nuovi casi ed è quella che fa segnare l'incremento maggiore, seguita da quelle di Monza e Brianza (+24) e Mantova e Como (+15). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 8.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 1.534 con il tasso di positività allo 0,8% dall'1,2% di ieri. In 11 regioni non si registrano decessi, complessivamente 20. Guariti e dimessi sono 1.287 mentre calano i ricoveri: quelli ordinari sono 1.128 (-15) e quelli in terapia intensiva sono 157 (-1).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 33.934.574 persone (il 57,3% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 24.522.999 persone (il 41,4% della popolazione). Per 1.274.805 persone (il 2,2% della popolazione) con vaccino monodose e per altri 775.225 persone (l'1,3%) per essere guariti da Covid. In Lombardia i vaccinati sono 4.214.376.