Vigevano, l'agente denuncia l'assessore per diffamazione

Nuova puntata del braccio di ferro tra alcuni agenti del comando della polizia locale di Vigevano e l'assessore Nicola Scardillo. Questa mattina all'amministratore è stata recapitata la denuncia per diffamazione presentata da una vigilessa con la richiesta di un risarcimento di 20 mila euro. Al centro del contendere le dichiarazione dell'assessore in consiglio comunale.

«Confermo la denuncia - spiega Scardillo - ma sottolineo che, forse sbagliando, ho fatto riferimento ad una agente senza tuttavia dire nulla che potesse concorrere alla sua identificazione. Ricordo che al comando di via San Giacomo sono in servizio una quindicina di donne. Ciò detto - aggiunge - ho messo la questione nelle mani dei miei avvocati per valutare la denuncia stessa e le eventuali azioni a mia tutela: sono un amministratore pubblico ed essere tacciato di raccontare frottole è gravemente lesivo della mia onorabilità. Sulla questione - conclude - risponderò compiutamente nei prossimi giorni».