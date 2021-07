Covid-19, in Lombardia la crescita più alta di contagi ma nessun decesso

La Lombardia è la regione con il maggior numero di nuovi contagi ma anche quella che non registra decessi. E' il quadro che emerge dai dati relativi alla giornata di oggi. I nuovi contagiati sono 420 a fronte di 34.930 tamponi effettuati con un tasso di positività all'1,2%. Continua il calo dei ricoverati: quelli ordinari sono 123 (-8) e quelli in terapia intensiva sono 32 (-3). La provincia di Milano conta 151 nuovi casi, seguita da quella di Lodi (+36) e da quella di Cremona (+34). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 12.

In Italia sono 2.153 i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore a fronte di 210.599 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale dallo 0,8% di ieri all'1% di oggi. I morti sono stati 23 ma nel computo figurano 9 decessi avvenuti in Sicilia nel periodo compreso tra marzo e luglio per un totale di 127.831 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.079 mentre continua il calo delle ospedalizzazioni. I degenti ordinari sono 1.108 (-20) mentre quelli in terapia intensiva sono 151 (-6).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 34.024.903 persone (il 57,4% della popolazione) e la seconda 25.007.676 (il 42,2% della popolazione) dei quali 1.278.361 (il 2,2%) con vaccino monodose e 780.085 (l'1,3%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 4.308.163.