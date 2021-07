Covid-19, in Lombardia tornano a salire i ricoveri

Sono 399 a fronte di 34.711 tamponi effettuati i nuovi positivi registrati in Lombardia nella ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,1%. I decessi sono stati 2 per un totale di 33.804 dall'inizio della pandemia ma il dato che balza all'occhio è l'incremento dei ricoveri: quelli ordinari sono oggi 143 (+15) e quelli in terapia intensiva 30 (+1). La provincia di Milano fa registrare 145 nuovi casi, seguita da quella di Varese (+48) e da quella di Monza e Brianza (+34). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 16.

In Italia aumentano le regione che non registrano decessi (13 oltre alle province di Trento e Bolzano) ma i dati dicono che i nuovi contagi sono in aumento: oggi sono 2.898 contro i 2.455 di ieri con un tasso di positività dell'1,4%.I decessi sono stati 11 mentre guariti e dimessi sono 1.070. Calano ancora le degenze ordinarie che sono 1.088 (-1) mentre crescono quelle in terapia intensiva (161, +8).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 34.208.115 persone (il 57,7% della popolazione) e la seconda dose 25.988.014 (il 43,9%) dei quali 1.286.149 (il 2,2%) con vaccino monodose e 790.788 per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 4.500.873.