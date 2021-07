Mede, in casa 4 chili di hashish: commerciante arrestato

Nella sua abitazione i carabinieri di Mede hanno ritrovato 4 chili di hashish, due coltelli e un bilancino di precisione. Per questo S.L.T., 35 anni, commerciante pregiudicato, è finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'episodio è avvenuto questa notte.

Ad insospettire i carabinieri, intervenuti per l'incendio accidentale di due auto parcheggiate in strada, è stato l'atteggiamento di uno dei due proprietari. Così strano da spingerli ad effettuare un controllo nella sua casa dove sono stati rinvenuti due contenitor, uno di metallo e l'altro di cartone, contenenti la droga. L'uomo è ora trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per domani.

Le indagini intanto continuano per risalire al canale di spaccio a cui l'uomo è collegato.