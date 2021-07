Vigevano, non si ferma all'alt dei carabinieri: operaio denunciato

Non si è fermato all'alt dei carabinieri del nucleo radiomobile impegnati in un servizio di controllo del territorio. E ne è nato un inseguimento per le vie della città che si è concluso quanto il giovane, un operaio di 23 anni residente a Gravellona, è stato raggiunto e bloccato. E' accaduto intorno alle 4.30 di questa notte nella zona di corso Novara.

Ai militari l'operaio ha detto di non essersi fermato perché in possesso di 0,44 grammi di hashish che ha consegnato spontaneamente e per la detenzione dei quali è stato segnalato alla Prefettura. Per lui è però arrivata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.