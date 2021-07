Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'1,3% contro la media nazionale dell'1,9%

Sono 3.127 i nuovi contagiati dal Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 165.269 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale all’1,9%. I decessi sono stati 3 mentre dimessi e guariti sono 501. Crescono i ricoveri ordinari che sono 1.136 (+25) mentre calano quelli in terapia intensiva (156, -6).

In Lombardia sono 369 i nuovi positivi, erano 438 ieri, con un solo decesso mentre il tasso di positività è all’1,3%. Negli ospedali ci sono 136 degenti ordinari (-1) mentre è stabile il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva (31). La provincia di Milano conta 108 nuovi casi, seguita da quella di Monza e Brianza (+43) e da quella di Varese (+36). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 6.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino 34.372.967 persone (il 58% della popolazione) mentre la seconda dose è stata inoculata a 26.932.443 persone (il 45,4% della popolazione) di cui 1.291.210 (il 2,2%) con vaccino monodose e 799.089 (l’1,3%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 4. 695.534.