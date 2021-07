Pavia, discussione fuori dal locale: investe tre ragazzi, una è in prognosi riservata

E’ stato respinto da un locale della “movida” pavese perché già evidentemente ubriaco e poi ha avuto una discussione con due ragazze ed un ragazzo, due dei quali minorenni. Così, poco dopo essersi allontanato, è ritornato e li ha investiti schiacciandoli contro un veicolo in sosta.

E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il marocchino di 30 responsabile dell’episodio avvenuto questa notte intorno alle 3.30 in viale Venezia a Pavia lungo il tratto terminale del Naviglio non lontano dalla confluenza nel Ticino.

Soccorsi, i tre ragazzi sono stati trasportati al policlinico San Matteo: una ragazza di 19 anni è ricoverata in prognosi riservata mentre l’altra, 17 anni, lamenta alcune fratture ma non corre pericolo di vita. Non preoccupano infine le condizioni del terzo ferito, un ragazzo di 14 anni. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia stradale.