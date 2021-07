Covid-19: in Lombardia 208 nuovi positivi e un decesso

Sono 2.072 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 89.089 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 2,3%. i decessi sono stati 3 per un totale di 127.874 vittime; guariti e dimessi sono invece 651. Resta confermata la tendenza ad un aumento delle degenze: quelle ordinarie sono 1.188 (+52) mentre quelle in terapia intensiva sono 162 (+6).

in Lombardia i nuovi positivi sono 208 a fronte di 11.621 tamponi effettuati: il tasso di positività è all'1,7%. Si registra un solo decesso.I degenti ordinari sono 138 (+3) e quelli in terapia intensiva 30 (-1). La provincia di Milano con i suoi nuovi 100 casi è quella che evidenzia il maggiore incremento, seguita da quella di Varese (+41) e da quelle di Cremona e Mantova (+10). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 4.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 34.466.027 persone (il 58,2% della popolazione) e la seconda dose 27.331.228 persone (il 46,1% della popolazione) di cui 1.293.338 (2,2%) con vaccino monodose e 803.083 (1,4%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 4.782.665.