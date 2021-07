Covid-19, in Lombardia nessun decesso

Sono 407, a fronte di 31.954 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dell'1,2%. In regione non ci sono stati decessi, mentre negli ospedali calano ancora i ricoveri ordinari, oggi 136 (-2) e si registra un solo nuovo ingresso in terapia intensiva dove i degenti sono 31. Con 153 casi la provincia di Milano è di gran lunga quella che fa rilevare il maggiore incremento, seguita da quella di Monza e Brianza (+48) e da quella di Brescia (+45). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 10.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 34.582.764 persone (il 58,4% della popolazione), mentre la seconda dose è stata somministrata a 27.778.635 persone (il 46,9% della popolazione), tra cui 1.296.959 persone (il 2,2%) con vaccino monodose e 808.836 persone (l'1,4%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 4.871.554.