Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'1,5%

Sono 564, a fronte di 37.062 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,5%. I decessi sono stati 3 per un totale di 33.813 dall'inizio della pandemia. Calano ancora le degenze: quelle ordinarie sono 132 (-4) e quelle in terapia intensiva sono 28 (-3). In provincia di Milano i nuovi casi sono 257 di cui 154 a Milano città; in provincia di Brescia 38 e in provincia di Monza e Brianza 36. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 15.

In Italia sono 4.259 i nuovi positivi con il tasso di positività all'1,8%. I decessi sono stati 21 (ieri sono stati 10) mentre guariti e dimessi sono 2.235. Salgono lievemente le degenze: quelle ordinarie sono 1.196 (+2) mentre quelle in terapia intensiva sono 158 (-7).

Ad oggi sono 34.661.223 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino (il 58,5% della popolazione) e 28.261.081 (il 47,7%) quelle che hanno ricevuto la seconda dose, di cui 1.299.744 (il 2,2%) con vaccino monodose e 842.800 (1,4%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 4.958.901.