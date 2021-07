Mortara, con l'auto contro il muro: ferito

Un uomo di 38 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, in un incidente avvenuto oggi pomeriggio in viale Gorizia. Per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della sua auto che è finita contro il muro di una abitazione.

Soccorso, è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara.