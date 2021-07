Zinasco, a fuoco un deposito: distrutti 600 quintali di legna

I vigili del fuoco sono stati impegnati per oltre 6 ore questa notte per domare un incendio che è divampato in una legnaia di Zinasco. Ad andare distrutti sono stati 600 quintali di legno ed un mezzo agricolo.

Sul posto hanno operato le squadre di Pavia e dei volontari di Robbio e Mede. Per avere ragione del fuoco è stato utilizzato del liquido schiumogeno. Non ci sono state persone coinvolte.