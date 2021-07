Covid-19: il tasso di positività risale al 2,3%, stabili i ricoveri

Aumentano i contagi in Italia nelle ultime 24 ore ma la situazione delle strutture ospedaliere resta stabile. Sono 5.057 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nel nostro Paese (erano 4.259 ieri) con 15 decessi (ieri sono stati 21) mentre guariti e dimessi sono 1.483. Il tasso di positività risale al 2,3%. Per il momento il sistema sanitario non è sotto pressione: i ricoveri ordinari sono 1.234 (+38) mentre sono stabili quelli in terapia intensiva (158).

In Lombardia i nuovi positivi sono 513 a fronte di 33.547 tamponi effettuati; il tasso di positività è all'1,5%. In regione si registra un solo decesso mentre i ricoveri ordinari sono 135 (+3) e quelli in terapia intensiva 28 come ieri. La provincia di Milano (+155) è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Monza e Brianza (+51) e da quella di Cremona (+44). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 11.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 34.751.261 persone (il 58,6% della popolazione) e la seconda dose 28.533.541 (il 48,2% della popolazione) di cui 1.303.092 (il 2,2%) con vaccino monodose e 847.326 (l'1,4%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 5.004.932.