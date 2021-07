A Robbio spike-test gratuiti per misurare il livello degli anticorpi del Covid

Misurare il livello degli anticorpi anti-Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale. Sarà possibile farlo gratuitamente domani mattina (sabato), dalle 9,30 alle 13, partecipando allo “Spike Day” organizzato al palasport dal comune di Robbio in collaborazione con la Ferrari Cosmetics, azienda robbiese che metterà a disposizione il materiale necessario. «È un esame utile – spiega il sindaco di Robbio, Roberto Francese – per monitorare l’andamento del contagio e, visto che ci stiamo affacciando a una nuova ondata, conoscere il livello di anticorpi sviluppati per sapere se si è, o meno, protetti. Se c’è una cosa che abbiamo capito è che, senza fare test, non si sconfigge il Covid. Lo Spike test è un nuovo strumento che, grazie alla collaborazione della Ferrari, metteremo a disposizione non solo dei robbiesi, ma di chiunque sia interessato. Almeno fino a esaurimento dei kit».



Il test è un innovativo sierologico pungidito, prodotto in Cina ed importato dall'azienda robbiese; in circa 10 minuti rileva la qualità degli anticorpi neutralizzanti il Covid. Poi il kit viene inserito in un apparecchio che, in soli 6 secondi, effettua un’analisi quantitativa sugli anticorpi posseduti.

