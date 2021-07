Nella notte del 15 luglio è stato eseguito un prelievo multiorgano all'ospedale civile di Vigevano. La procedura è stata coordinata dal dottor Alberto Casazza, direttore facente funzioni della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, e dalla direzione medica di presidio. Il donatore è un uomo che era stato colto alcuni giorni prima da un arrestato cardiaco mentre si trovava a casa, e che aveva riportato un danno neurologico gravissimo. Nella mattina del 15 luglio è stata dichiarata la morte; nel momento della comunicazione dell’inizio delle procedure di accertamento, i familiari hanno spontaneamente riportato la volontà, manifestata in precedenza dal paziente, di donare i propri organi.

«Grazie a questo atteggiamento di grande altruismo e libertà – fanno sapere da Asst Pavia – presso l’ospedale di Vigevano, come già è avvenuto in altri casi negli ultimi anni, si è immediatamente attivata la complessa macchina organizzativa del processo di prelievo degli organi ritenuti idonei per il trapianto. Sono stati prelevati i reni e il fegato da una equipe esterna, nonché le cornee dagli oculisti dell’ospedale civile. Diverse persone beneficeranno del dono e, grazie a questo gesto di grande solidarietà, avranno avuto salva la vita o miglioreranno significativamente il loro stato di salute».