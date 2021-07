Clir: dipendente rimasto senza stipendio blocca il cancello per protesta

L'esasperazione tra i dipendenti di Clir è sfociata questa mattina (venerdì) con la protesta di un lavoratore che ha impedito ad alcuni camion di Tecknoservice di accedere all'interno della sede di Parona per scaricare i rifiuti di vetro. Il lavoratore si chiama Cosimo Daloiso ed è dipendente di Clir da 14 anni. Come altri colleghi, non sta percependo più lo stipendio a causa della grave situazione finanziaria della società. «Siamo qui allo sbaraglio – è il suo sfogo – nessuno firma il nostro licenziamento per giusta causa. L'azienda non ha più liquidità, non ha più i contratti e ha i mezzi fermi senza assicurazione. Io sono uno di quelli a cui mancano pochi mesi per andare in pensione. Ho fatto questo gesto a malincuore, e comunque dopo aver avvisato i componenti del Cda e il sindacato. Quello che sta accadendo non è giusto».

Dal consiglio di amministrazione di Clir fanno sapere di essere in trattativa con i sindacati per attivare gli ammortizzatori sociali e le procedure per il licenziamento collettivo. «Essendo un provvedimento straordinario – spiega Antonello Galiani, presidente pro tempore della società – serve l'accordo di tutto il Cda. Ci stiamo confrontando con i sindacati per individuare la soluzione più opportuna. Ci rendiamo conto che la situazione è delicatissima. Stiamo provando a fare di tutto per cercare di tutelare i lavoratori di Clir».