Cat Basket, bufera per un commento del presidente sui fatti di Voghera: la società prende le distanze

La società di basket giovanile Cat Vigevano prende le distanze dal suo presidente, Marco Merlotti, dopo un suo commento apparso su Facebook in cui esprimeva una posizione (a dir poco) discutibile in merito ai fatti avvenuti martedì sera in piazza a Voghera, dove un colpo di pistola esploso dall’assessore alla sicurezza del comune Massimo Adriatici ha portato alla morte di Youns El Boussetaoui, 39enne di nazionalità marocchina.

Un’esternazione, quella del presidente della Cat Vigevano, che ha provocato anche una reazione politica, con i consiglieri comunali Silvia Baldina (M5S) e Luca Bellazzi (Polo Laico) che hanno pubblicamente invitato Merlotti alle dimissioni. Nelle scorse ore, i vertici dell’associazione sportiva dilettantistica vigevanese hanno diramato un comunicato: «Il direttivo della Cat – si legge – colpito improvvisamente in serata da questo tsunami mediatico che coinvolge ingiustamente la società per una frase improvvida, ma personale del proprio presidente diffida chiunque a rilasciare giudizi lesivi della specchiata onorabilità quarantennale della società e comunica che già nella mattinata di domani affiderà al proprio legale la tutela della propria immagine. Contemporaneamente metterà in atto i provvedimenti necessari nei confronti del presidente che nell’ambito della questione si è comunque espresso personalmente e non nell’espletamento del ruolo istituzionale». Lunedì i componenti del direttivo hanno in programma un incontro per discutere degli eventuali provvedimenti da intraprendere.