Covid: in Lombardia 574 nuovi casi e nessun decesso

Sono 574 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia, dove nell’ultimo giorno sono stati processati 40206 tamponi; l’indice di positività è all’1,4% (ieri 1,9%). Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, dove sono ricoverate 26 persone (-1); salgono invece i ricoveri negli altri reparti, dove ci sono 153 pazienti (+11). Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Regione; dall’inizio della pandemia i morti sono stati 33815.