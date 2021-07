Incidente tra Candia Lomellina e Casale: muore centauro di 29 anni

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 21,45 di ieri sera (venerdì), sulla strada provinciale 596 dir tra Candia Lomellina e la frazione Terranova di Casale Monferrato (Alessandria). Per il motociclista, Andrea Canone, – classe 1992, residente a Casale Monferrato – non c’è stato nulla da fare.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Stazione di Candia Lomellina, interventi sul posto per i rilievi: secondo i primi elementi raccolti, sembrerebbe che il 29enne sia finito con la sua Yamaha R1 contro il guard-rail dopo aver perso il controllo della moto, in prossimità di una curva, poco dopo il ponte sul fiume Sesia. In seguito all'impatto, il motociclista è stato sbalzato, finendo in un canale adiacente la provinciale. Il giovane era in compagnia di altri motociclisti, che hanno dato l’allarme. Il medico del 118 ha constato il decesso sul posto.