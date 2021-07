Robbio: tanti cittadini in fila per sottoporsi al test che misura gli anticorpi contro il Covid

Non solo robbiesi, c'erano anche molti cittadini provenienti da diversi altri Comuni della Lomellina a mettersi in fila questa mattina (sabato) per sottoporsi al test che individua la quantità di anticorpi “Spike”. L’iniziativa, totalmente gratuita – grazie all’azienda robbiese Ferrari Cosmetics, che ha messo a disposizione materiale e personale, e ai volontari della protezione civile e di altre associazioni locali – verrà riproposta anche più avanti. L’adesione oggi è stata significativa, con circa 300 esami effettuati a persone già vaccinate o guarite dal Covid; in tutti è stato rilevato un alto livelli di anticorpi.