In Lombardia 461 nuovi casi e un decesso

Sono 461 i nuovi casi di Covid riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 28092 tamponi processati (tasso di positività all’1,6%, ieri 1,4%). Aumentano di una unità i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, dove ci sono attualmente 27 pazienti (+1), mentre negli altri reparti sono 150 (-3). All’isolamento domiciliare sono sottoposte 8357 persone. Nell’ultimo giorno è stato riscontrato un decesso per Covid in Regione, dall’inizio della pandemia 33816.