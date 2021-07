Vigevano, incidente in corso Genova: ferito un giovane di 16 anni

Il sinistro stradale si è verificato questa mattina (domenica), intorno a mezzogiorno, in corso Genova, a Vigevano. I veicoli coinvolti sono una moto e un suv. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia.

A rimanere ferito è stato un giovane di 16 anni che viaggiava in sella alla moto. È stato soccorso dal personale della Croce Azzurra di Vigevano e poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile, dove è arrivato in codice verde.