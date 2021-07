Covid: in Lombardia tasso di positività al 2%, i nuovi casi sono 177

Aumenta il tasso di positività, oggi al 2% (ieri 1,6%) in Lombardia, dove nell'ultimo giorno sono stati riscontrati 177 nuovi positivi a fronte di 8606 tamponi processati; 8 i nuovi positivi in provincia di Pavia. Sono attualmente 28 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+1), e 151 negli altri reparti (+1). Nelle ultime 24 ore è stato accertato un decesso per Covid, dall'inizio della pandemia 33817.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 66 di cui 42 a Milano città

Bergamo: 5

Brescia: 16

Como: 8

Cremona: 15

Lecco: 2

Lodi: 2

Mantova: 8

Monza e Brianza: 19

Pavia: 8

Sondrio: 4

Varese: 4