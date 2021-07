Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'1,7

Sono 180, a fronte di 35.774 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all'1,7%. Da ieri è avvenuto un solo decesso per un totale di 33.818 vittime. Aumentano i ricoverati ordinari, oggi 180 (+29) e restano sostanzialmente stabili quelli in terapia intensiva (29, +1). La provincia di Milano conta 208 nuovi casi ed è la prima in regione, seguita da quelle di Como e Brescia (+51) e da quelle di Bergamo e Mantova (+45). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 32.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 4.522 con 24 decessi ed il tasso di positività all'1,9%. Guariti e dimessi sono 2.418 mentre tornano a salire le degenze: quelle ordinarie sono 1.611 (+99) e quelle in terapia intensiva 189 (+7).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 35.379.112 persone (il 59,7% della popolazione) e la seconda dose 30.744.856 persone (il 51,9% della popolazione) di cui 1.326.916 (2,2%) con vaccino monodose e 902.050 (1,5%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 5.489.477.