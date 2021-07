Parona, sorpreso con 60 grammi di cocaina: marocchino arrestato

I carabinieri di Mortara lo hanno controllato mentre si trovava a bordo della sua auto in vicolo Donselli. Y.R., 30 anni, marocchino in Italia senza fissa dimora, aveva con sè 60 grammi di cocaina già suddivisi in 67 dosi oltre a 1.245 euro in contanti considerati il provento della sua attività illecita.

L'uomo è stato arrestato per spaccio e questa mattina sarà processato per direttissima a Pavia.