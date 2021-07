Vigevano, ciclista investito in viale Commercio

Un 36enne è stato soccorso oggi pomeriggio (giovedì), intorno alle 14,25, in seguito a un incidente avvenuto sulla circonvallazione esterna, in viale Commercio a Vigevano. L'uomo era in sella a una bicicletta quando, a causa di un contatto con una moto, è caduto a terra.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Vigevano, intervenuti per i rilievi. Il 36enne è stato soccorso e trasportato da un'ambulanza della Croce Azzurra in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale civile.