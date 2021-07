Gravellona, finisce con l'auto nel campo: soccorsa una 26enne

Non ha riportato fortunatamente gravi conseguenze la giovane che questa mattina (giovedì) è stata soccorsa dai sanitari del 118 in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 9 sulla Sp 192, tra Cassolnovo e la frazione Barbavara, in territorio comunale di Gravellona Lomellina.

L'auto, una Volkswagen Polo, è finita fuori strada, terminando la sua corsa in una risaia a lato della provinciale. Sul posto è intervenuto il personale della Croce Rossa di Vigevano con un'ambulanza, che ha poi trasportato in codice verde la 26enne al pronto soccorso dell'ospedale civile. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che si stanno occupando di accertare la dinamica del sinistro.