Vigevano: arrivano 15 milioni di euro per la rigenerazione urbana

La città di Vigevano riceverà dalla Regione fondi per 15 milioni di euro da destinare a progetti di rigenerazione urbana e inclusione sociale. Nel piano figurano interventi su palazzo Riberia, biblioteca in Castello, istituto Negrone, Fateci Spazio, Circolab, scuola, housing sociale e molto altro. Il progetto – “Vigevano. Inc” – presentato dall'amministrazione si era classificato tredicesimo in graduatoria, rimanendo in un primo tempo escluso dalla lista dei 12 Comuni (tra cui Pavia) ammessi al finanziamento.

«Avevo sempre detto di aspettare a dire quali città fossero state ammesse al finanziamento, perché mancavano ancora gli atti ufficiali – ha affermato il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa in conferenza stampa – e, oggi, è arrivata un'ottima notizia: Vigevano ha ottenuto 15 milioni di euro grazie a risorse aggiuntive stanziate dalla Regione. Abbiamo sempre creduto nella bontà del nostro progetto. Voglio ringraziare la Regione, il presidente Fontana, e il team che ha partecipato ai lavori per la stesura del progetto. A settembre illustreremo nel dettaglio gli interventi. Sono molto soddisfatto, in città un investimento del genere non si vedeva da anni».