Vigevano, scontro auto-moto: due feriti

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto poco dopo le 13 in corso Argentina. Per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Vigevano si sono scontrati una moto ed un'auto.

Feriti in modo non grave un uomo di 60 anni ed una donna di 32 anni, accompagnati al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano in codice verde dalle ambulanze di Croce Azzurra e Croce Rossa di Vigevano. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto che la moto si è "arrampicata" sull'auto, una Volkswagen Tiguan, mandando in frantumi il lunotto posteriore ed un vetro laterale.