Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'1,8%

Sono 678 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 36.583 tamponi effettuati. Il tasso di positività è all'1,8%. Un solo decesso è stato registrato da ieri mentre crescono di poco i ricoveri ordinari, oggi 211 (+5) mentre calano quelli in terapia intensiva (26, -4). La provincia di Milano resta quella che evidenzia l'incremento maggiore di casi (+231), seguita da quella di Varese (+116) e da quella di Monza e Brianza (+55). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 24.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono oggi 6.619 con 18 decessi ed il tasso di positività che resta stabile al 2,7%. Guariti e dimessi sono 2.117 mentre il sistema sanitario registra un aumento delle degenze: quelle ordinarie sono 1.812 (+82) mentre quelle in terapia intensiva sono 201 (+7).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 35.836.774 (il 60,5% della popolazione) e la seconda dose è stata somministrata a 31.918.616 (il 53,9% della popolazione) di cui 1.345.227 (2,3%) per vaccino monodose e 934.813 (l'1,6%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 5.664.958.