Vigevano, scontro tra auto in corso Di Vittorio

E’ stata forse una inversione di marcia la causa dell’incidente avvenuto questa mattina in corso Di Vittorio dove un’auto, in fase di manovra, è stata urtata da un’altra vettura che non è riuscita ad evitarla. A seguito dell’impatto l'auto è finita a cavallo della pista ciclabile.

Sull’esatta dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.