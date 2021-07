Pavia, la Maugeri dona tamponi ad un orfanotrofio in Tanzania

Sei kit di tamponi per un totale di 160 pezzi per un valore di mille euro. La Maugeri di Pavia li donerà all’orfanotrofio di Hisani in Tanzania progetto su cui è impegnata da tempo l’associazione “Filippo Astori” (http://www.filippoforever.it/) che porta il nome di un giovane laureato in architettura dell’Università di Pavia, scomparso prematuramente per una grave malattia, ma avendo avuto modo di comunicare a molti il suo altruismo e la sua generosità, e una grande sensibilità ambientale. Si tratta di un orfanotrofio ospita 130 bambini, oltre a 12 “mamies” che si occupano di loro e al direttore.

«Circa un mese fa – racconta la presidente Margherita Magagnin Astori - sono iniziati alcuni lavori di ristrutturazione nei servizi igienici, ormai urgenti; la scorsa settimana purtroppo un operaio muratore si è ammalato, portato in ospedale è deceduto per Covid”. La struttura è stata isolata ed è stata ordinata dalle autorità la frequenza scolastica, interna, con la mascherina – continua - Siamo in un Paese con poche risorse e che non sembra, come molti altri stati africani, potersi dotare di un piano vaccinale». Di qui l’idea dei volontari pavesi di interpellare la Maugeri. «Un nostro socio molto attivo, Luca Bergamaschi conosce la dottoressa Elisa Biscaldi, oncologo all’Istituto di Cravino, che si è subito mobilitata. In un giro di telefonate con la collega Antonella Navarra, responsabile del Servizio di Medicina di laboratorio e quindi di tutta l’organizzazione dei temponi, che ha interpellato l’amministratore delegato Mario Melazzini«

«L’azienda è molto sensibile al rapporto con le associazioni di volontariato - ricorda Navarra - lo scorso autunno, nel corso della seconda ondata, mi ha autorizzato a rifornire di tamponi rapidi la Croce Rossa cittadini, nel suo lavoro di soccorso alle persone senza fissa dimora”.

ICS Maugeri è, per storia, vicina alle associazioni di volontariato, soprattutto sanitario ma anche nelle comunità dove i suoi 17 Istituti insistono in Piemonte, Lombardia, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia. Attività illustrate annualmente nel Bilancio di Impatto, la rendicontazione socio-ambientale tipica delle Società Benefit, la cui ultima edizione è uscita ieri ed è consultabile su www.icsmaugeri.it