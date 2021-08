Covid-19, in Lombardia nessun decesso e tasso di positività al 3,1%

Sono 326, a fronte di 10.511 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si assesta al 3,1%. Non ci sono decessi mentre in ospedale i degenti ordinari sono 210 (+2) e quelli in terapia intensiva sono 32 (+5). La provincia di Varese è quella che segna il maggiore incremento dei contagi (+117), seguita da quella di Milano (+91) e da quella di Brescia (+26). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 9.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 36.240.179 persone (il 61,2% della popolazione) e la seconda dose 32.676.131 (il 55,1% della popolazione) di cui 1.355.133 (2,3%) con vaccino monodose e 953.309 (1,6%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 5. 784.537.