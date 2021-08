Vigevano, la farmacia Bertazzoni tra le 21 lombarde che domani avviano le vaccinazioni

Parte domani il progetto-pilota per la somministrazione dei vaccini nelle farmacie della Lombardia: 21 sono quelle coinvolte, due in provincia di Pavia. Si tratta della farmacia Bertazzoni di via del Carmine 27 a Vigevano e della farmacia San Giovanni di via Gravellona 1/3 a San Martino Siccomario.

I cittadini che potranno effettuare la vaccinazione saranno soggetti over-60 residenti o non residenti, ai quali sarà somministrato il vaccino monodose Johnson/Janssen. In questa fase iniziale le prenotazioni verranno gestite direttamente dalle farmacie; le vaccinazioni verranno eseguite da farmacisti adeguatamente informati i corsi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti, da altre istituzioni accreditate e con forme di tutoraggio da parte di professionisti sanitari.

Alla farmacia Bertazzoni di Vigevano i vaccini verranno somministrati dal lunedì al sabato dalle 14 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 14; alla farmacia San Giovanni di San Martino Siccomario lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20 e martedì e giovedì dalle 8 alle 14.