Covid-19: in Lombardia tasso di positività all'1,6%

Sono 586, a fronte di 36.010 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore: il tasso di positività si attesta all'1,6%. I decessi sono stati 3 per un totale di 33.830 dall'inizio della pandemia. I degenti ordinari, oggi 237 sono in salita (+27) mentre restano stabili quelli in terapia intensiva (32). La provincia di Milano mantiene il primato dei nuovi contagi (+190) seguita da quelle di Varese e Brescia (+72) e da quella di Bergamo (+57). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 23.

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 4.845 con 27 decessi, mentre guariti e dimessi sono 3.615. Il tasso di positività è al 2,3%. Crescono le degenze: quelle ordinarie sono 2.196 (+126) mentre quelle in terapia intensiva sono 258 (+9).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 36.386.682 persone (il 61,4% della popolazione) e la seconda dose 33.005.253 persone (il 55,7% della popolazione) di cui 1.358.003 (2,3%) con vaccino monodose e 970.129 (1,6%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 5.849.058.