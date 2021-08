Garlasco, raccolta porta a porta sotto accusa: parla l’assessore Isabella Panzarasa

Nel video, gli interventi oggi (martedì) in conferenza stampa dell’assessore all’ambiente del comune di Garlasco, Isabella Panzarsa, che risponde al post apparso alcuni giorni fa sulla pagina Facebook della lista “Garlasco Civica”, e dell’amministratore unico di Asm Isa Giorgio Tognon. I nodi sono due: i disservizi con la raccolta porta a porta che si sono verificati in città nelle ultime settimane, e l’accusa del gruppo di opposizione secondo cui i camion ritirerebbero i rifiuti senza differenziarli in base alle diverse tipologie.