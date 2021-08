Vigevano, scontro tra auto in corso De Gasperi: due donne ferite

Due donne di 53 e 85 anni sono rimaste ferite poco dopo le 19.30 in un incidente avvenuto in corso De Gasperi e sulla cui esatta dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Da una prima ricostruzione risulta che una delle auto coinvolte è stata centrata dall’altra e poi si è ribaltata. Le due donne sono state trasportate in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Azzurra.

Nelle immagini di José Lattari i soccorsi.