Robecco, travolta da un camion: muore una donna di 32 anni

Una cisterna che trasportava latte l'ha “agganciata” mentre, in bicicletta, stava affrontando la rotatoria di via San Giovanni che si trova in prossimità del cimitero e per lei non c'è stato scampo. Una donna di 32 anni è morta questa mattina poco dopo le 8.30. Inutile l'intervento dell'elisoccorso di Milano: il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso e Magenta e la polizia locale di Robecco. L'esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento.