Covid-19, in Lombardia un solo decesso; tasso di positività al 2,2%

Sono 793 a fronte di 35.340 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 2,2%. Un solo decesso registrato mentre crescono i ricoveri ordinari (254, +7) e calano quelli in terapia intensiva (31, -1). La provincia di Milano è quella che conta l’incremento maggiore di casi (+222), seguita da quella di Varese (+189) e da quella di Brescia (+67). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 21.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 7.230 con 27 decessi (erano stati 21 ieri) ed il tasso di positività al 3,4%. Guariti e dimessi sono 3.826 mentre si registra una crescita delle degenze: quelle ordinarie sono 2.409 (+100) e quelle in terapia intensiva sono 268 (+8).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 36.695.022 persone (il 61,9% della popolazione), mentre la seconda dose è stata somministrata a 33.610.726 persone (il 56,7% della popolazione) di cui 1.364.297 (2,3%) con vaccino monodose e 984.660 (1,7%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.000.018.