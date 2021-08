Garlasco, nell'orto della nonna coltivava la marijuana: denunciato

Nell'orto di proprietà della nonna e ubicato alla frazione Bozzole di Garlasco, coltivava la marijuana. Lo hanno scoperto ieri sera i carabinieri del centro lomellino che hanno denunciato l'uomo, un quarantaquattrenne di Zerbolò, per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I militari del maggiore Paolo Banzatti hanno sequestrato 6 pianti di marijuana di altezza compresa tra i 70 centimetri e il metro e 30 e 12 rami di infiorescenze essiccate per un peso di 114 grammi. Nella successiva perquisizione domiciliare hanno rinvenuto altri 20 rami per un peso complessivo di 245 grammi. Per l'uomo è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica.