Covid-19, in Lombardia contagi in calo: il tasso di positività è all'1,6%

Sono 664, a fronte di 39.651 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è all'1,6%. Un solo decesso è stato registrato, per un totale di 33.836 dall'inizio della pandemia. Calano i ricoveri ordinari (248, -6) mentre crescono quelli in terapia intensiva (35, +4). La provincia di Milano fa registrare l'incremento più significativo di casi (+195), seguita da quella di Varese (+94) e da quella Brescia (+73). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 21.

In tutto il Paese sono 6.599 i nuovi casi accertati con il tasso di positività che scenda dal 3,4% di ieri al 2,7% odierno. I decessi sono 24 (erano stati 27 ieri) mentre guariti e dimessi sono 2.936. Non cambia invece la pressione sul sistema sanitario: i degenti ordinari sono 2.449 (+40) mentre quelli in terapia intensiva sono 277 (+9).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 36.804.920 persone (il 62,1% della popolazione) e la seconda dose 33.782.275 (il 57% della popolazione), di cui 1.366.174 (2,3%) con vaccino monodose e 989.945 (1,7%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.039.131.