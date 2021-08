Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 2,2%

Sono 6.902 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso positività è al 2,3%. I decessi sono stati 22. In ospedale restano 2.533 degenti (+84) mentre in terapia intensiva i pazienti sono 288 (+11).

In Lombardia i nuovi contagiati sono 756 con un tasso di positività al 2,2% (ieri era all’1,6%). Un solo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore mentre in ospedale ci sono 259 pazienti nei reparti ordinari (+11) mentre restano stabili quelli in terapia intensiva (35). La provincia di Milano è quella che fa registrare l’incremento maggiori di casi (+203), seguita da quella di Varese (+125) e da quella di Brescia (+72). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 25.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 37.058.557 persone (il 62,5% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 34.192.100 persone (il 57,7% della popolazione) di cui 1.371.181 (2,3%) con vaccino monodose e 1.002.294 per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.137.846.