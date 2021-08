Covid-19, in Lombardia un solo decesso

Sono 5.735 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 2,8%. I decessi sono stati 11 (ieri erano stati 22) e non se ne sono registrati in 13 regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Guariti e dimessi sono 1.991. Non cambia il trend delle degenze, che si mantengono in aumento: quelle ordinarie sono 2.631 (+98) e quelle in terapia intensiva 229 (+11).

In Lombardia i positivi sono 637 con un tasso di positività all’1,7%. Un solo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore mentre guariti e dimessi sono 138. In terapia intensiva restano 35 persone, dato stabile rispetto a ieri.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 37.199.678 persone (il 62,8% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 34.392.220 persone (il 58% della popolazione) di cui 1.373.178 (2,3%) con vaccino monodose e 1.008.439 (1,7%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.212.189.