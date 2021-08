Vigevano, l'auto si ribalta: all'arrivo dei soccorsi non c'è più nessuno

L'auto sulla quale viaggiavano, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità, si è ribaltata. E gli occupanti, anziché attendere l'arrivo dei soccorsi, hanno mandato in frantumi il vetro del lunotto e da lì si sono dileguati.

E' accaduto ieri sera poco dopo le 23 in via Galli. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale della Croce Azzurra di Vigevano degli occupanti non c'era più traccia.