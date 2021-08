Vigevano, danneggia un'auto e minaccia i carabinieri: denunciato

Ha minacciato ed oltraggiato i carabinieri che erano intervenuti a seguito di una segnalazione. E alla loro richiesta di documenti ha cercato di allontanarsi. Raggiunto e bloccato ha preso a calci i militari che a fatica sono riusciti a immobilizzarlo. L'uomo, un trentatreenne residente ad Abbiategrasso, è stato denunciato per danneggiamento aggravato, resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. I due militari intervenuti hanno dovuto invece fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso di Vigevano che li hanno dimessi con una prognosi di 10 giorni.

L'episodio è avvenuto intorno alle 5.30 di ieri nei pressi di un locale di via Bellaria. I carabinieri erano intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa. Giunti sl posto hanno trovato invece l'uomo che, in evidente stato di alterazione alcolica, poco prima aveva danneggiato il finestrino di un'auto parcheggiata. Quando ha visto gli uomini in divisa. anziché calmarsi ha tentato di sottrarsi al controllo e ne è nata la colluttazione.