Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'1,8% contro il 4% nazionale

Sono 200, a fronte di 10.975 tamponi effettuati, i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,8%. Un solo decesso è stato registrato nell'arco temporale considerato, per un totale di 33.839 dall'inizio della pandemia. I ricoveri ordinari sono 275 (-1) mentre quelli in terapia intensiva 37 (+2). Con i suoi 69 nuovi casi la provincia di Milano è quella che fa registrare l'incremento maggiore, seguita da quella di Varese (+38) e da quella di Mantova (+14). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 4. Aumentano ancora le degenze: quelle ordinarie sono 2.786 (+155) mentre quelle in terapia intensiva sono 323 (+24).

In Italia sono 4.200 i nuovi contagiati da Sars-CoV-2 con un tasso di positività che si assesta al 4%. I decessi sono stati 22 contro gli 11 di ieri per un totale di 128.242 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.589.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 37-136.510 persone (il 63% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 34.560.348 persone (il 58,3% della popolazione) di cui 1.375.824 (2,3%) con vaccino monodose e 1.014.206 (1,7%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.243.985.