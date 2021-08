Covid-19, in Lombardia 525 nuovi casi

Sono 525 a fronte di 39.611 tamponi effettuati i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,3%. I decessi sono stati 4 per un totale di 33.843 dall'inizio della pandemia. Aumentano leggermente i ricoveri ordinari, oggi 283 (+3) mentre calano quelli in terapia intensiva (35, -2). La provincia di Milano è quella che evidenzia il maggiore incremento di casi (+139), seguita da quella di Brescia (+75) e da quella di Monza e Brianza (+54). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 24.

In tutto il Paese i casi sono oggi 5.636 con il tasso di positività che scende dal 4% al 2,3%. I decessi sono stati 31 (ieri erano 33) ma nel computo figurano 11 decessi comunicati dalla Regione Sicilia e relativi ai primi giorni del mese. Guariti e dimessi sono 4.125. Continua l'incremento delle degenze non in area critica: quelle ordinarie sono oggi 2.880 (+94) mentre quelle in terapia intensiva sono 322 (-1).

Ad oggi sono 37.516.470 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e 34.812.485 quelle che hanno ricevuto anche la seconda, di cui 1.379.757 (2,3%) con vaccino monodose e 1.025.169 (1,7%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 6.292.788.