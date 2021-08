Mortara, ladri all'autodemolizione: rubate parti di furgone

Ladri in azione a Mortara nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Nel mirino è finita la ditta di autodemolizioni De.A. di via Vecellio. Secondo i primi riscontri i malviventi hanno sottratto delle parti di furgone per un valore che non è stato esattamente quantificato.

L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini. I ladri avevano già colpito a metà giugno rubando marmitte catalitiche e navigatori per un valore di almeno 35 mila euro.