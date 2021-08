Funghi, la Ats attiva i Centri Micologici

Con l'approssimarsi della stagione della raccolta dei funghi Ast di Pavia ha messo a punto le modalità di accesso ai Centri Micologici ai quali i cittadini possono rivolgersi per il controllo dei miceti. Il servizio è curato da esperti micologi dell'Ast ed è svolto con l'obiettivo di prevenire intossicazioni o avvelenamenti. Se i funghi sono per il consumo personale il servizio è gratuito mentre se si tratta di materiale da commercializzare la prestazione è a pagamento in base al peso dei funghi esaminati.

Per la Lomellina il Centro è attivo in corso Vittorio Emanuele, presso il Municipio (tel. 0381-299434; 299433), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8.30. Per l'Oltrepò è in viale Repubblica 88 a Voghera (tel. 0383-431673) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e per il Pavese in viale Indipendenza 3 a Pavia (tel. 0382-432428; 432432, 432406) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 90.

A decorrere dal 1° agosto e sino al 30 novembre, a di fuori degli orari di apertura, il servizio è attivo in orario d'ufficio su appuntamento.